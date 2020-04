Enac sospende riscossione pagamenti da settore aeronautico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di quelle in scadenza edel pagamento della. Sono alcuni dei provvedimenti di(Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) per dare sostegno alle imprese del settore aeronautico e all'intero sistema del trasporto aereo, nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica daNello specifico, l'Ente ha previsto la sospensione dell'emissione delle proprie fatture e della riscossione di quelle in scadenza, "Covid-19, oppure fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri", continuando a effettuare tutte le prestazioni richieste con le modalità in vigore prima dello stato di emergenza.Enac informa infine di aver disposto diprocedere all'– stabiliti dal proprio Regolamento per le Tariffe – per l'approvazione di modifiche aglio alleatte a consentire ilo presidi sanitari e farmaci correlati con la pandemia in corso.