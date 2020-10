ENAC, sciopero dirigenti il 29 ottobre: possibile blocco voli

(Teleborsa) - L'ENAC rende noto che nella giornata del 29 ottobre 2020 il sindacato UNADIS, Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, ha proclamato uno stato di agitazione di 4 ore, dalle 10:00 alle 14:00, per i dirigenti dell'Ente aderenti alla sigla sindacale.



Come previsto dalla normativa, faranno eccezione i voli garantiti. A tal fine - si legge nella nota ufficiale - l'ENAC rammenta ai vettori di trasmettere, secondo le consuete procedure e tempistiche, l'elenco dei voli che intendono operare, per poter procedere, entro 6 giorni dalla data prevista per lo sciopero, alla pubblicazione della lista dei voli da garantire nell'apposita sezione sul sito dell'Ente che "invita i passeggeri con voli programmati per la giornata del 29 ottobre, a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l'effettiva operatività del proprio volo". © RIPRODUZIONE RISERVATA