ENAC, Sciacchitano eletto Presidente ICAO (ONU), è il primo europeo

(Teleborsa) -(International Civil Aviation Organization), l'organismo dell'ONU che riunisce le autorità per l'aviazione civile di 193 Stati. È stato elettodurante il Consiglio ICAO che si è svolto nel pomeriggio del 25 novembre a Montreal, sede dell`organizzazione.Per ladalla costituzione dell'ICAO, 1944, la carica di Presidente viene ricoperta da un europeo. L'italiano Sciacchitano che è stato presentato e supportato per questo prestigioso ruolo come, European Civil Aviation Conference, organizzazione pan-europea composta da 44 Stati membri.L'elezione di Sciacchitano, che nel corso della sua carriera è stato, suggella ulteriormente il momento positivo dell'Italia e dell'ENAC nel panorama dell`aviazione civile internazionale."Si tratta di un successo straordinario per il nostro Paese e per il mondo dell'aviazione civile italiana - ha commentato il. "Dopo lo strepitoso risultato conseguito in settembre alla 40esima Assemblea Generale in cui l'Italia è stata riconfermata tra le Nazioni leader dell'aviazione civile mondiale, come prima classificata con 160 voti su 168 votanti, a pari merito con la Cina, e prima tra le Nazioni europee, oggi, per la prima volta nella storia - ha detto Zaccheo - un europeo, un nostro connazionale, diventa Presidente dell'autorità mondiale dell'aviazione civile"."È l`ulteriore riprova - ha proseguito - che quando l`Italia fa sistema, vince. Abbiamo fatto un lavoro di squadra eccellente. Ringrazio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la delegazione italiana che rappresenta permanentemente il nostro Paese presso la sede dell'ICAO, e, naturalmente, l'ENAC e tutti i suoi dipendenti per il preziosissimo lavoro svolto negli ultimi mesi, senza il quale questo risultato non sarebbe stato possibile".Il Direttore Generale dell'ENACsi congratula con il nuovo Presidente ed evidenzia: "Sono certo che Salvatore Sciacchitano riuscirà a dare un impulso incisivo alla politica del trasporto aereo globale, confermando il sostegno a tutti gli Stati membri nell`ambito del concetto "No Country Left Behind", e affrontando con equilibrio istituzionale le sfide che attendono il settore, dalla sostenibilità ambientale alla riduzione CO2, dalla crescita del traffico all`adeguamento infrastrutturale e, naturalmente, la garanzia della sicurezza sia come safety, sia come security. Auguro a Salvatore Sciacchitano un lavoro proficuo e pieno di successi per l`aviazione civile".