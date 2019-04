Enac, Quaranta al World Civil Aviation Chief di Singapore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'impatto delle nuove tecnologie e le modalità per poterle sfruttarle al meglio, attraverso una collaborazione di livello globale, al fine di consentire adi avanzare insieme nelloQuesto il tema al centroIl Forum, a cui sono stati invitati solamente alcuni Paesi selezionati per area geografica, è stato aperto dale ha riunito isui temi principali relativi alla crescita del settore e alla sicurezza. Hanno partecipato i maggiori stakeholder mondiali in rappresentanza sia dei Governi dei rispettivi Paesi, sia dell'industria aeronautica.Presente all'evento, anche quest'anno, l'Italia con la partecipazione delchiamato a portare il proprio contributo anche alla 7a edizione del meeting internazionale in rappresentanza del nostro Paese e nella sua funzione diorganizzazione pan-europea composta da 44 Stati.Tra i temi emersi nel corso della due giorni di lavori, particolare attenzione aicome stimolo ai processi decisionali nel settore e alle modalità attraverso le quali l'innovazione tecnologica può creare nuovi modelli di business, migliorare l'accessibilità ai mercati e aiutare adanche alla luce dei recenti incidenti che hanno coinvolto deglievento sulle opportunità offerte dai sistemi aerei a pilotaggio remoto nella regione Asia-Pacifico eprogramma incentrato sul prototipo di torre di controllo del quale l'Autorità dell'Aviazione Civile di Singapore sta attualmente testando l'idoneità per migliorare la gestione del traffico aereo e la sicurezza delle operazioni a terra nell'aeroporto di Changi.Il Forum è stato anche l'occasione, durante una serie di riunioni bilaterali con i Presidenti delle Organizzazioni multilaterali regionali consorelle, per fare il punto sulla