(Teleborsa) -. Zaccheo ha partecipato a un'audizione in Senato tenuta all'indomani della decisione di chiudere icieli europei ai Boeing 737 Max8 dopo gli incidenti con modalità simili in Indonesia nell'ottobre scorso e in Etiopia domenica 10 marz"Stiamo monitorando la situazione - ha aggiunto il Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - e. In tutta Europa i Boeing 737 Max 8 sono 55. Nel mondo sono 350. Ma ben 5.000 sono già stati venduti. E' necessaria la massima chiarezza su cosa sia accaduto tanto più che questo aereo, per i minori consumi e il minore impatto acustico era considerato l'aereo del futuro".Nel frattempo,. Con la decisione di Ottawa,Meno di 24 ore fa, l. Nell'attesa che vengano chiarite le cause dei disastri e adottate le eventuali misure necessarie a garantire la sicurezza dei passeggeri., già unica donna Sindaco di San Francisco, e da, senatore del Connecticut e Avvocato generale di quello Stato dal 1991 al 2011. Ma anche dal,avversario di Barack Obama alle presidenziali 2012