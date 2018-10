ENAC presenta a Montreal relazione su assistenza vittime incidenti aerei e loro familiari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nell'ambito della 13ache si sta svolgendo ain questi giorni, organizzata dall'(International Civil Aviation Organization), l'ha presentato una relazione sull'esperienza italiana in materia di. L'intervento italiano è stato particolarmente apprezzato dai partecipanti ai lavori e l'esperienza del nostro Paese potrà costituire una guida per l'ICAO per le proprie deliberazioni sul tema. L'Ente ha presentato anche la revisione della Circolare GEN 05B, che regola questa materia, pubblicata il 12 ottobre scorso e ha ricordato il prezioso contributo fornito da Paolo Pettinaroli e dalla Fondazione 8 ottobre 2001.in cui trovano applicazione gli indirizzi dell'ICAO, in base ai quali gli Stati membri devono garantire che tutte le compagnie aeree registrate sul loro territorio dispongano di un piano di assistenza alle vittime e ai loro familiari, assicurando, tra l'altro, il coordinamento tra gli attori che devono attuare tale assistenza.La Circolare "Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari" comprende un opuscolo in appendice in cui sono indicati i diritti delle vittime di incidenti aerei e dei loro familiari, tra cui le informazioni di natura pratica necessarie per affrontare le difficoltà immediatamente successive all'evento.