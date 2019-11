© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal 4 marzo scorso, Nicola Zaccheo è Presidente dell'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Teleborsa lo ha intervistato affrontando in un'ampia panoramica la situazione e le prospettive del settore aereo commerciale in Italia."E' stato un ottimo risultato per l'Italia, tutta l'assemblea che ha avuto il culmine nell'elezione della prima fascia del Consiglio. Per la prima volta nella storiaex equo con la Cina: ha presoPaesi votanti. Un risultato straordinario che testimonia il grande lavoro che, a livello internazionale, l'Italia con l'ENAC sta svolgendo da tanti anni. Approfitto anche per sottolineare che abbiamo undel Consiglio, le cuisi terranno il prossimo, l'ingegner, persona di grande esperienza, di grande professionalità nel settore, cresciuto all'interno dell'ENAC, prima di intraprendere delle esperienze a livello internazionale. E il, l'Organizzazione non solo europea e che racchiude anche altri Paesi di tutto il mondo. Anche questa è una testimonianza del grande peso che settore dell'aviazione civile nazionale ha a livello internazionale".. Si immagini che tutte le stime attuali prevedonoun traffico di circa, ma queste stime sono smentite quotidinamente dai fatti - nel 2018, il traffico aereo nazionale è cresciuto più del doppio rispetto agli altri Paesi europei - eche, in realtà, nel 2030, vi saranno non 250 milioni madi passeggeri. Ricordo che, attualmente, siamo attorno ai 180 milioni di passeggeri. Quindi per far fronte a queste esigenze è assolutamenterivedere un po' tutto il piano nazionale aeroporti, ovviamente tenendo come priorità ilMa inevitabilmente si dovrà pensare anche a unaeroportuale nazionale. In questo piano, secondo me, sarà fondamentale avere anche dei nuovi, che in qualche modo costituiscono ildel piano stesso. Penso per esempio alla digitalizzazione, che proprio in un settore ad altissima tecnologia come quello dell'aviazione civile, ancora non è molto diffusa nei nostri aeroporti. Oggi ci sono tantissime competenze che è bene mettere a disposizione anche nel nostro mondo, per esempio la, che è assolutamente fondamentale".sarà un altro dei motivi fondamentali nella, non solo per accedere agli aeroporti stessi, ma anche pertutta l'infrastruttura nazionale. Quindi è fondamentale che il trasporto su gomma, su ferro e, appunto, il trasporto aereo, siano. In alcune zone del nostro Paese, invece, abbiamo proprio bisogno di, anche solo per il collegamento dell'aeroporto e con il resto della città. Ricordo che in alcune parti d'Italia l'aeroporto costituisce ancora l'unico mezzo per poter garantire il diritto alla mobilità dei nostri cittadini,"Il nostro Paesenel settore del'aviazione civile e quello delloè un risultato importante, c'è un atto di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2018 che individua inil primo spazioporto italiano, un'area dalla quale, nel giro di pochi anni, molto prima di quanto si pensasse, potranno partireeuropei, la prima al di fuori degli Stati Uniti d'America"."Innovazione anche per: uno su tutti i. Il nostro Paese è, non solo europea, ma mondiale in questo settore.è universalmente riconosciuto come una sorta dinello sviluppo di tutte le normative, di tutti i processi certificativi per questi nuovi sistemi e, quindi,. Abbiamo anche un humus straordinario in tutto il nostro Paese, nel quale è presente tutta la catena: non solo da parte dell'autorità quale appunto l'ENAC è, ma c'è un'industria nazionale estremamente competitiva, estremamente importante e quindi dobbiamo sfruttare sempre di più queste nostre capacità per rafforzare il nostroin tuttoil mondo"."Con i voli suborbitali mi piace anche sottolineare i lavori che si stanno facendo in direzione di, alcuni supersonici, riprendendo concetti utilizzati nei Concorde, per esempio, ma portati avanti in velivoli che utilizzano invece, quindi molto vicini, moltoe di connettere in tempi sempre più rapidi varie parti del nostro Pianeta"."Quella delle, secondo me, èche nostro Paese deve cogliere. Così com'è organizzato, ilalla costruzione di reti. Con le reti si fa massa critica, si mettono a fattor comune delle competenze, si riducono dei costi e, quindi,. In Italia è presente una sola rete aeroportuale, ad oggi, il sistema aeroportuale pugliese di, sta per costituirsi anche inun'altra rete aeroportuale e anche in. A mio parere, le reti aeroportuali sono importantissime e dobbiamo lavorare affinché ci sia una ottimizzazione di tutto il settore".