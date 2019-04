Enac, Neos interrompe rapporti con tour operator Partecipazioni per il Turismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'ente Nazionale per l'Aviazione Civile, la decisione di, a causa di mancati pagamenti da parte di quest'ultimo.L'Enac, si legge nella nota pubblicata dall'ente, "nel prendere atto dell'interruzione delle relazioni commerciali con il tour operator, ha ricevutoe, in base a quanto al momento comunicato dal vettore, in particolare di coloro che hanno viaggiato sull'ultimo volo partito il 26 aprile scorso per la tratta Milano Malpensa - Porto Santo (Portogallo) e il cui rientro è programmato per il giorno 3 maggio".L'ente, inoltre, ha richiesto al vettore ulteriore dettagli utili sul numero dei passeggeri coinvolti, oltre che la lista dei voli che erano stati programmati per l'imminente stagione estiva e che non verranno operati.L'Enac esorta, pertanto a causa di questa comunicazione arrivata in giornata,in merito all'operatività dei voli acquistati.