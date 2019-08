Enac lancia il contest E-Tec per le università

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(Enac Technology Contest), "Idee tra terra e cielo. Droni: le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica per lo sviluppo di moderni concetti di servizio".L'iniziativa è(Science, Technology, Engineering and Mathematics).Con questo contest l'Ente offre la possibilità di realizzare soluzioni progettuali a vocazione imprenditoriale per lo sviluppo di nuovi concetti di(Unmanned Aircraft System) con le opportunità legate alle innovazioni emergenti negli ambiti di Smart city, Urban Mobility, Monitoraggio e manutenzione, Logistica, Ricerca e Soccorso, Sanitario, Pubblica utilità, Telecomunicazioni e Aerospaziale.E-Tec è stato dedicato alla memoria dell, Direttore Centrale dell'Enac.