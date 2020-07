ENAC: intermodalità, sostenibilità e sicurezza gli obiettivi futuri del trasporto aereo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -tra le compagnie aeree,tra gli aeroporti, si confermano. I dati emergono dale relativo al 2019, quando il movimento passeggeri nel nostro Paese è cresciuto del 4% attestandosi a 192 milioni.ha trasportato. A ruotacon un bilancio di oltredi passeggeri (-1%) ed, con oltredi passeggeri (+2,9%).primo aeroporto con oltre(+1,1%), seguito dacon oltre 28,7 milioni di passeggeri e un incremento su base annua del 16,9%, e, con quasi 14 milioni di passeggeri (+7,5%).Al 2019, il settore del trasporto aereo, che, con un impatto complessivo sulla nostra economia di, chiudendo un quinquennio caratterizzato da un aumento di quasi il 22% del numero dei passeggeri, fa seguitoin cui, nella fase del lockdown, il. Emblematici i dati sul 2020 riportati dal Presidente dell'International Civil Aviation Organization,: il 45% di posti offerti in meno e perdite di 400 miliardi di dollari in termini di ricavi.Nel corso del suo intervento, il, ha ricordato che l'ente, su indicazioni della, sta lavorando a unacon l'obiettivo di tornare a gestire i volumi di crescita pre-Covid nei tempi più brevi.Zaccheo ha indicato poi chedel traffico è statorispetto a quanto stimato a fine 2019, ipotizzando un volume di". L'ENAC propone di incrementare gli investimenti nell'intermodalità, nella digitalizzazione e sostenibilità ambientale, tenendo in evidenza la necessità di garantire un nuovo concetto di sicurezza aeroportuale, basato sulla 'security sanitaria'.