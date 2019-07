ENAC, inaugurato il DORALab a Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo il Protocollo d'Intesa fra l'e la Città di, è stato inaugurato oggi il. All'interno delè stata allestita un area di testing dedicata allo sviluppo della tecnologia dei droni, e rappresenta la prima volta in assoluto che una amministrazione comunale mette a disposizione un'area urbana per testare diversi progetti di ricerca e sviluppo e sperimentazioni.Il Protocollo, aveva avviato il percorso di sperimentazione e il Parco DORA si configura come un ambiente ideale per i test nell'ambito delle iniziative di "" e ha lo scopo di promuovere la ricerca e l'innovazione nel campo degli aeromobili ae lo sviluppo di un settore strategico per ildel territorio torinese attraverso un modello mutuabile ad altre realtà nazionali. L'area potrà accogliere varie attività diapplicata ai diversi settori.I nuovi servizi, dopo una valutazione della sicurezza e dell'affidabilità dei droni, saranno implementati gradualmente nelle aree della città. Per la gestione del "DORALab", la città di Torino ha attivato delle partnership con, riguardante l'aspetto della connettività, e con ilper l'analisi e la valutazione delle, oltre che per le attività formative legate alla tecnologia dei droni rivolti a studenti e professionisti. Durante l'inaugurazione è stato presentato il progetto– Turin City Operations by Drones - che riguarda il supporto della, che consentirà una creazione di una "".