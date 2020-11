ENAC, Giovanna Laschena nuova Vice Direttrice Generale

(Teleborsa) - A partire dall'1 novembre la dott.ssa Giovanna Laschena ha assunto l'incarico di Vice Direttrice Generale dell'ENAC prendendo il posto dell'Ing. Alessandro Cardi.

Il Direttore Generale Alessio Quaranta, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti dell'ENAC, ha rivolto un ringraziamento particolare al precedente Vice Direttore Generale per gli anni di lavoro in ENAC e ha espresso le più vive congratulazioni a Giovanna Laschena per il nuovo incarico, "certo che continuerà a svolgere tutte le attività istituzionali ispirandosi alla Mission dell'Ente, promuovendo lo sviluppo e l'equa competitività del settore dell'aviazione civile, garantendo la sicurezza del volo, la tutela dei diritti e la qualità dei servizi nel rispetto dell'ambiente".

Con la nomina di Giovanna Laschena, per la prima volta nella storia dell'Ente, il ruolo di Vice Direttore Generale viene ricoperto da una donna. La dott.ssa Laschena, laureata in Giurisprudenza, è dirigente dal 2005 e negli ultimi anni è stata Vice Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti.

