Enac-Farnesina-Assareoporti insieme per la campagna 'Viaggiare Sicuri all'Estero'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Riprende negli aeroporti italiani laL'iniziativa ha l'obiettivo di ricordare ai viaggiatori italiani che trascorreranno le proprie vacanze fuori dall'Italia l'importanza di consultare. I siti permettono di restare aggiornati sulle condizioni di sicurezza nei paesi di destinazione, e rendere più rapida l'"Questa estate gli italiani in viaggio, ed una nuova App per dispositivi mobili che, avvalendosi di un avanzato sistema di mappe interattive, mette in evidenza le aree di particolare cautela per ogni Paese del mondo, offre la." Afferma"Anche quest'anno – afferma il- l'ENAC rinnova il proprio supporto alla campagna informativa promossa dall'Unità di Crisi della Farnesina che. L'Ente promuoverà la campagna con i propri canali di comunicazione, tra cui i totem presenti negli aeroporti, al fine di.""La centralità del passeggero e la qualità del servizio – dichiara il– rappresentano un elemento essenziale nel nostro settore e la collaborazione tra aeroporti e Istituzioni, finalizzata, fra l'altro, a dare visibilità a questo tipo di iniziative, consente di r. Grazie anche all'impegno degli aeroporti italiani che, insieme ad ENAC e ad Assaeroporti, da diversi anni collaborano con l'Unità di Crisi della Farnesina per diffondere sul territorio nazionale la campagna 'Viaggiare Sicuri all'estero', il passeggero potrà essere raggiunto da informazioni che contribuiranno a rendere più sicura la sua esperienza di viaggio".