Enac e Enav celebrano 75 anni Icao e Convenzione Aviazione Civile Internazionale

(Teleborsa) - Sono trascorsi 75 anni della costituzione delle della firma della"In questo modo – fanno sapere in una nota congiunta Enac ed Enav – l'Italia si unisce alle iniziative messe in atto in tutto il mondo per celebrare questo momento storico per lo sviluppo del trasporto aereo mondiale e dell'interconnettività".I pannelli, posizionati sui lati del fusto della torre, saranno, sia dalle piste che dall'area del terminal dell'Aeroporto Leonardo da Vinci, il principale aeroporto italiano per volume di traffico.Firmata nel 1944 larappresenta una delle pietre miliari dell'aviazione civile moderna in quanto contiene i principi fondamentali dell'aviazione civile mondiale. La convenzione ha anche istituitoagenzia specializzata dell'Onu, incaricata di coordinare e regolamentare il trasporto aereo internazionale, emanando regole comuni e linee guida necessarie a standardizzare il settore a vantaggio della sicurezza della navigazione aerea.La data di avvio dell'iniziativa coincide con l'L'Assemblea, alla quale partecipano tutti i, si riunisce una volta ogni tre anni per stabilire la politica dell'Organizzazione, esaminare il lavoro svolto, approvare i bilanci ed, l'organo esecutivo dell'Icao, suddiviso in 3 fasce, al quale assegnare la missione di governo per il successivo triennio. I 36 membri del Consiglio che saranno eletti nel corso della 40a Assemblea, nel prossimo mese di novembre dovrannoPer tale posizione, i Direttori dell'aviazione civile dei 44 Paesi Ecac hanno selezionato, il 14 maggio del 2018,quale candidato unico europeo. "Una conferma – conclude la nota – del ruolo strategico svolto dall'Italia nel settore dell'aviazione civile, che si auspica possa portare il risultato sperato nelle elezioni del prossimo novembre".