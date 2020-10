ENAC, De Micheli esclude privatizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La, parlando della riforma di, hala possibilità di unadell'autorità di vigilanza del trasporto aereo."Sul tema della riforma di ENAC c'è ancora una discussione in corso", ha affermato la titolare del MIT, precisandoe dal governoche è "lontana anni luce".Una notizia ben accolta dall'(UNC), secondo cui l'Ente "non può che restare pubblico, così come dovrebbe essere per ogni ente che ha un ruolo di controllo, vigilanza, regolamentazione".Il Presidentechiede però ale, soprattutto, "se intende ripartire diversamente le competenze che nel campo aereo insistono ora su Autorità dei Trasporti, Antitrust ed Enac", ma soprattuttodi consumatori che rappresentano i passeggeri del servizio aereo "stanno subendo enormi danni e disservizi".