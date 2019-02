Emitares rinuncia all'A380 e punta sull'A350

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in servizio viaggia da un continente all'altro con la livrea di. Ben 109 su 232 hanno come base l'aeroporto diOra la compagnia degli Emirati Arabi ha, relativa alla flotta dei prossimi anni, avviandosi a(20 confermati e 16 opzionati) a favore dellache ricadrebbe sul, certamente con una capacità inferiore di passeggeri, main termini di consumo di carburante.Nelle configurazioni in servizio con Emirates,imbarcai, rispettivamente per il lungo e il lunghissimo raggio (l'aereo può volare senza scalo per 15mila km) suddivisi in, eper il lungo raggio se ingarantisce uguale autonomia ma trasporta fino asul lungo raggio.Va ricordato, altresì, chedi acquisto di0, che all'epoca aveva un valore didi dollari.Per il consorzio europeo Airbus si apre unacon il cliente più importante, ma nel contempo si rende necessariodi mercato verso i, che sembrano quelli meglio predisposti a prendere in considerazione l'impiego in, il gigante dei cieli entrato in servizio nel 2007. Al futuro della produzione di A380 è interessata direttamente, che realizza gran parte della