Emissioni auto, raggiunta intesa Ue su taglio 35%

(Teleborsa) - Dopo oltre 13 ore di negoziati, i governi Ue hanno raggiunto un'intesa sull'abbattimento delle emissioni di CO2, entro il 2030.



I ministri dell'ambiente europei hanno deciso un taglio del 35% per le auto e del 30% per i van.



A dare l'annuncio è stata la presidenza austriaca dell'Ue. 20 Paesi hanno votato a favore, 4 contro e 4 si sono astenuti.



Già da domani, 11 Ottobre, inizieranno i nuovi negoziati per stabilire la soglia finale del taglio, con il Parlamento Ue che ha chiesto un taglio del 40% e la Commissione Ue che ha proposto invece il 30%. © RIPRODUZIONE RISERVATA