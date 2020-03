Emirates: stop a voli passeggeri. Non licenziamenti ma tagli stipendi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fronteggia così la crisi del settore aereo causata dall'emergenza sanitaria globale. Nei prossimi tre mesi, la compagnia emiratina, ma non taglierà il personale.La compagnia aerea ha annunciato, per gran parte delle destinazioni servite, e per questo motivo ha ancheinternazionale. Emirates continuerà ad operare i voli passeggeri e merci solo nei seguenti paesi, almeno fino a quando le frontiere resteranno aperte e ci sarà l'autorizzazione delle istituzioni: Regno Unito, Svizzera, Hong Kong, Tailandia, Malesia, Filippine, Giappone, Singapore, Corea del Sud, Australia, Sudafrica, Stati Uniti e Canada. La compagnia, incluso il trasporto di dispositivi e materiali medici, su cui impiegherà i Boeing 777.Il CEO di Emirates, lo, ha parlato di unain termini di scala e portata", a causa della quale la compagnia si è trovata"."Continuiamo a monitorare da vicino l'evolversi della situazione - ha precisato - e, non appena sarà possibile, ripristineremo tutti i nostri servizi".Quanto alla gestione, il CEO ha affermato che, il Gruppo "ma il COVID-19 ha imposto unanel corso delle ultime sei settimane". Per questo motivo Emirates ha disposto, come il rinvio di spese non necessarie, il blocco di consulenze e assunzioni non indispensabili, risparmi ed efficientamento dei costi, permessi retribuiti e non ai dipendenti e, appunto, riduzioni di stipendio fra il 25% ed il 50% a seconda del livello. I presidenti di Emirates e dnata,, si sono ridotti delper tre mesi.In ogni caso - ha assicurato Sheikh Ahmed - la compagnia "vanta una: possiamo sopravvivere e sopravviveremo a questa crisi globale".