Emirates SkyCargo, valore merci per 5 miliardi di euro nel 2018

(Teleborsa) - Una presenza sempre più importante in Italia, quella di. Importanti numeri, che hanno reso possibile ilitaliani per un valore di circadi, operando dagli aeroporti di. La rete globale di Emirates SkyCargo comprende oltre Il i in tutto il mondo, fra i qualie le città in Estremo Oriente comeEmirates SkyCargo, durante il 2018, ha trasportato ogni giorno. Con Emirates Fresh, la sezione riguardante il trasporto di merci deperibili, la compagnia garantisce la freschezza dei beni alimentari suddividendo in tre livelli:, dedicato al trasporto di beni che hanno una, come frutta e verdura,, è pensato per, come frutta e verdura tagliata. e il terzo livello,, che è sviluppato per la gestione ed il mantenimento di prodotti, come vini pregiati, formaggi, caviale, frutta di alta qualità e prodotti surgelati che non sopportano alcuna alterazione di temperatura utilizzando contenitori termici.Non solo cibo,trasporta dall'Italia anche. Oltre 1,8 milioni di dosi di vaccino, nel 2018, nell'ambito di un'operazione speciale via charter da. In totale,ha trasportato nel 2018 oltre 2.000 tonnellate di prodotti farmaceutici dall'Italia verso il resto del mondo."Emirates e la sua divisione merci hanno solide radici in Italia e sono diventati, un partner affidabile per le piccole e medie imprese", ha dichiarato Danilo, Emirates Cargo Manager Italia. "Basti pensare che già nel 2007, quando Emirates ha inaugurato la tratta Venezia-Dubai, siamo stati contattati da produttori di verdure locali, che hanno richiesto assistenza per spedire i loro prodotti a Dubai e nell'area del Medio Oriente. Oggi – conclude Bonfanti - Emirates SkyCargo trasporta ogni giorno insalata fresca e altri prodotti locali a Dubai e in altre destinazioni del Medio Oriente".