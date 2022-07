Emirates si accorda con Heathrow ma non taglierà voli

Lunedì 18 Luglio 2022, 19:45







(Teleborsa) - La compagnia aerea Emirates ha scelto la strada del compromesso per risolvere i contrasti con l'aeroporto di Londra Heathrow, che aveva chiesto di contribuire a ridurre del 4% la capacità dello scalo fino all'11 settembre. Emirates non effettuerà tagli ai voli programmati, ma si limiterà a vendere meno biglietti in partenza da Londra, fino a metà agosto.



Heathrow ha deciso di limitare il movimento giornaliero a 100.000 passeggeri. Dopo la dura reazione della compagnia aerea, il presidente di Emirates Tim Clark e John Holland-Kaye, CEO di Heathrow, hanno concordato la soluzione.