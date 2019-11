Emirates: annuncia ordini per 16 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping per Emirates, che ha annunciato un ordine di 50 aeromobili A350-900 XWB. Si tratta di un investimento da 16 miliardi di dollari per la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi. La consegna dei velivoli, equipaggiati con motori Rolls-Royce Trent XWB, inizierà a maggio 2023 e proseguirà fino al 2028.Il contratto è stato siglato tra lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, il presidente e l'amministratore delegato di Emirates e Guillaume Faury amministratore delegato di Airbus e fa seguito all’accordo raggiunto a febbraio, secondo il quale Emirates si impegnava ad acquistare 30 A350 e 40 A330Neos.«Siamo lieti di firmare l’ordine di 50 A350 XWB con motori Rolls-Royce Trent XWB. Una scelta giunta a seguito di attente valutazioni sulle opzioni che avevamo a diposizione e sui piani relativi alla nostra flotta di velivoli. È propria di Emirates la strategia a lungo termine che prevede investimenti in aeromobili efficienti e moderni, caratteristiche che hanno gli A350 XWB. Gli A350 si affiancheranno ai nostri A380 e Boeing 777, offrendoci maggiore flessibilità in termini di operatività della flotta, capacità e portata. Stiamo rafforzando il nostro modello di business per fornire servizi di trasporto aereo efficienti e confortevoli, verso e attraverso il nostro hub di Dubai», ha commentato lo sceicco Ahmed.«Questo investimento da 16 miliardi di dollari – ha aggiunto lo sceicco Ahmed – evidenzia la grande fiducia che gli Emirati Arabi Uniti ripongono del settore dell’aviazione ed è funzionale nel rendere Dubai un hub internazionale in grado di mettere in collegamento città, comunità».«Siamo onorati della fiducia riposta da Emirates nei nostri nuovissimi velivoli widebody. Si tratta di un accordo che rafforza ulteriormente la nostra partnership con Emirates. L’A350 porterà alla flotta emiratina notevoli vantaggi in termini economici e di sostenibilità ambientale. Non vediamo l’ora di vedere i nostri A350 spiccare il volo con la livrea Emirates», ha aggiunto l'amministratore delegato di Airbus Guillaume Faury.L’A350 consentirà ad Emirates di espandersi verso nuovi mercati, locali e internazionali, grazie alle capacità di volo a lungo raggio dell’aeromobile che può ricoprire voli di 15 ore da Dubai. Emirates equipaggerà gli A350 con le sue moderne dotazioni e li declinerà in diverse configurazioni che includeranno la Premium Economy.Attualmente Emirates gestisce una flotta di velivoli moderni ed efficienti, che comprende il famoso Boeing 777 e l’iconico A380, il gigante dei cieli. Dal suo hub di Dubai la compagnia raggiunge 150 destinazioni in tutto il mondo, offrendo ai viaggiatori la pluripremiata esperienza di volo e servizi di terra da primo della classe.