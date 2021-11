Emirates, nuovo volo Dubai - Tel Aviv

Lunedì 8 Novembre 2021, 17:45







(Teleborsa) - Emirates collegherà Dubai a Tel Aviv con un volo giornaliero dal prossimo 6 dicembre. Il nuovo collegamento permetterà ai viaggiatori anche di proseguire da Dubai in particolare verso i Paesi asiatici.



Chi invece è diretto in Israele può utilizzare le connessioni di Emirates da Stati Uniti, Sudamerica, Sudafrica e India che fanno scalo a Dubai ed eventualmente usufruire del pacchetto Dubai Stop Over, che include soggiorni in hotel di livello e altre attività.



Emirates impiega sulla rotta verso Israele un Boeing 777-300er in una configurazione a tre classi, con suite private in First Class, sedili reclinabili in Business Class e ampi sedili in Economy Class.