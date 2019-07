Emirates, l'aereo più grande del mondo vola su Muscat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, ha lanciato oggi un(Oman) con il celebre. Questo pachiderma dell'aria è un quadrimotore con una capienza di 525 persone nella configurazione a tre classi.La distanza del volo è di circa 340 km e si classifica come, con una durata di soli 40 minuti. Se si sommasse infatti la lunghezza di tutti i cavi e i fili elettrici necessari al funzionamento dell'A380 otterremmo oltre 500 km, ben 160 km in più della tratta.A bordo, fa sapere Emirates, i passeggeri potranno usufruire della configurazione a tre classi che offre anche 14 suite private in First Class e il servizio di intrattenimento denominato "Ice". Ipoteticamente i passeggeri impiegherebbero 3000 volte il tempo di percorrenza della tratta solo per guardare l'intero catalogo di film disponibili su questa piattaforma.Emirates rimane il più grande operatore mondiale di A380,