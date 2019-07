Emirates, inaugurata tratta Dubai-Città del Messico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora una rotta inaugurata dalla compagnia aerea, che aumenta la sua rosa di destinazioni. A partire dal 9 dicembre 2019, ci sarà un nuovo volo da, previo scalo nella città di. La nuova rotta sarà operata con unin un assetto a due classi, e offrirà una capacità di carico fino a 14 tonnellate di merci, aprendo anche alla possibilità di ampliare il mercato per le esportazioni messicane, anche alla luce delle tratte effettuate dadal 2014 trasportando solo nell'ultimo anno ben 22.500 tonnellate di merci.è la prima destinazione in Messico ad essere servita da Emirates, uno dei più importanti centri culturali e finanziari del Nord America. Anche Dubai sta diventando una destinazione popolare tra i, solo nei primi 5 mesi del 2019 il numero dei visitatori messicani aè cresciuto delrispetto allo scorso anno. Il volo partirà da Dubai alle 03:30 ora locale, arrivando a Barcellona alle ore 8, ripartendo alle 09:55 e arrivando a Città del Messico alle 16:15 dello stesso giorno.Ha commentato questa introduzione della nuova rotta anche il Presidente di Emirates Airline Sir Timche si è detto "entusiasta di poter introdurre delle connessioni aeree trae il, la disponibilità di servizi giornalieri è essenziali per lo sviluppo del turismo, così come il commercio, che sarà facilitato anche dall'ampiadegli aeromobili Boeing 777". "A causa dell'alta quota dell'aeroporto di Città del Messico - spiega il Presidente - non è possibile effettuare un volo senza scalo,è stata una scelta naturale, e siamo lieti di offrire un collegamento diretto sulla rotta tra la città spagnola e Città del Messico che è stata a lungo trascurata da altre".In merito a questo discorso, ha parlato ilmessicano, Miguel Torruco: "Il Messico sostiene fermamente il lancio del tanto atteso volo, che risponde pienamente alla politica turistica del governo del Messico, che si direziona verso l'apertura di nuovi mercati e il rafforzamento della connettività tra. Siamo desiderosi di ricevere turisti da questa parte del mondo"