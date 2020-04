Emirates, dopo lo stop di nuovo alcuni voli passeggeri dal 6 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Saranno 4 i voli settimanali per l'aeroporto londinese die trisettimanali verso le altre città didell'aeroporto internazionale di Dubai, fino a nuovo avviso,, supportando il commercio e le comunità con il trasporto di beni essenziali.. Desideriamo ringraziare ilper il loro supporto nell'assicurare il funzionamento dei nostri voli".. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per riprendere i nostri servizi, tenendo. Esaminiamo continuamente la situazione e annunceremo eventuali servizi aggiuntivi man mano che torneranno a disponibili".con posti in Business ed Economy, per motivi di salute e sicurezza, opererà un: non saranno disponibili a bordo riviste e altro materiale di lettura, mentrenel corso del viaggio;saranno modificati per ridurre i contatti durante il servizio pasti.. Tutti gli aeromobili Emirates saranno sempre sottoposti a