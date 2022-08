Emerson, utili in aumento nonostante lockdown in Cina

(Teleborsa) - Emerson, società statunitense di tecnologia e software, ha registrato vendite nette in aumento del 7% a 5 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale (che si è concluso il 30 giugno 2022). Dal punto di vista geografico, le Americhe sono aumentate del 14%, l'Europa è rimasta piatta e l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa sono scese dell'1%. La Cina è scesa del 6%, principalmente a causa dei lockdown del COVID-19.

Il margine ante imposte è stato del 23,9%, in aumento di 720 punti base. L'utile per azione è stato di 1,54 dollari per il trimestre, in aumento del 48%. L'utile per azione rettificato è stato di 1,38 dollari, in aumento del 16%, includendo un impatto netto di 0,08 dollari da AspenTech. Il mercato si aspettava un utile per azione di 1,30 dollari su ricavi per 5,12 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv.

"Emerson ha conseguito un altro trimestre forte mentre continuiamo a vedere una crescita a due cifre degli ordini sottostanti e una forte domanda per la nostra tecnologia", ha affermato Lal Karsanbhai, presidente e amministratore delegato.

"Le azioni del portafoglio, tra cui AspenTech che ha aumentato di 8 centesimi i nostri utili per azione rettificati per il trimestre, stanno offrendo valore immediato a clienti e azionisti - ha aggiunto - La forza della domanda e la continua crescita dell'arretrato forniscono fiducia nell'esecuzione del nostro piano nonostante i lockdown in Cina e i continui vincoli della catena di approvvigionamento globale, in particolare con i componenti elettronici, che hanno influenzato la nostra conversione delle vendite in questo trimestre".

Emerson ha aggiornato le sue prospettive per l'intero anno 2022 per riflettere l'impatto delle transazioni AspenTech e Therm-O-Disc e le cancellazioni associate all'uscita dalla Russia, considerando anche la continua incertezza macroeconomica e geopolitica, i vincoli della catena di approvvigionamento, le fluttuazioni dei tassi di cambio e le sfide correlate al COVID-19. La guidance per la crescita delle vendite nette è stata ridotta al 7-8% e la guidance per le vendite sottostante è stata ridotta al 9-10%. La guidance sull'utile rettificato per azione è stata aumentata da 5,05 a 5,15 dollari.