(Teleborsa) - Il problema rifiuti, in queste settimane di caldo torrido, sta ritornando prepotentemente alla ribalta. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi da parte dell'Ordine dei Medici, arriva la richiesta forte, da parte della Regione Lazio, in occasione di un vertice con il Ministro dlel'Ambiente Sergio Costa.



Attraverso un ordinanza, la Regione ha annunciato la messa a disposizione di tutti gli impianti fino alla capienza massima per i rifiuti di Roma, ma con un diktat "pulire subito la città", pagare i fornitori dell'AMA, disporre impianti di trattamento di rifiuti mobili e assicurare aree idonee di trasferenza dei rifiuti.



La decisione in strema ratio è stata presa "per motivi di urgente necessità di tutela dell'ambiente", d'accordo con il Ministero dell'Ambiente. © RIPRODUZIONE RISERVATA