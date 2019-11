Emergenza maltempo, crolli e voragini: paura in Liguria e Piemonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Italia nella morsa delormai da giorni. Dopoche ha messo in ginocchiodove nelle ultime ore è tornata lanon si ferma lasu gran parte dello Stivale, creandoNel primo pomeriggio di ieri, domenica 24 novembre, a causa di una, una porzione di circa 30 metri diall'altezza del km 122 nella zona di Altare, inLa imponenteportando via, ha precisato il Governatore ligureannunciando contestualmente che lasulleun'estensione di quello già decretato dal Consiglio dei Ministri.Per fortuna,come ha confermato la notarilasciata in serata dove si precisa chestanno verificandoin direzioneche,dalla frana.el tratto compresoin direzionefinché non verranno completati iconclude la nota.Paura anche indove una voragine di una decina di metri si è aperta intorno alle 21all'altezza del chilometro 21, tra Asti e Villanova, in direzione delUn'auto in transito in quel momento è riuscita ad evitarlaIl terreno, secondo una prima ricostruzione, è sprofondato a causa dellche si sta abbattendo su tutta