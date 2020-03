Emergenza coronavirus, nuova rete WINDTRE senza rallentamenti nonostante forte traffico

(Teleborsa) - WINDTRE, attraverso una comunicato, annuncia che "la sua nuova rete presentata lo scorso venerdì non ha riscontrato alcun rallentamento nella fruizione dei servizi ai suoi clienti consumer e business, nonostante il considerevole aumento del traffico di questi giorni di emergenza coronavirus".



"Nuova rete presentata attraverso una intervista - dice espressamente la nota - rilasciata in anteprima a Teleborsa dal Ceo dell'Azienda Jeffrey Hedberg. Parallelamente, l'Azienda continua a garantire ai clienti mobili ricaricabili giga aggiuntivi a titolo gratuito".



La nuova rete "Top Quality", secondo i test condotti dalla società internazionale Umlat, dispone di circa 20 mila siti di trasmissione 5g Ready e risulta, al momento, il network mobile più grande d Italia sia come traffico gestito che come capacità di accesso disponibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA