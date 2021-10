Emak, vendite in crescita nel 3° trimestre in tutti i segmenti di business

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 15:00







(Teleborsa) - Emak, azienda quotata sul segmento STAR e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha registrato un fatturato consolidato in aumento di circa il 17% nel terzo trimestre dell'anno, rispetto al pari periodo dello scorso esercizio. Il dato preliminare è stato comunicato in occasione della partecipazione alla Virtual Star Conference 2021, mentre i risultati finali al 30 settembre 2021 saranno pubblicati dopo l'approvazione da parte del CdA del 12 novembre 2021.



"Ogni mese del trimestre, e in tutti i segmenti di business, il gruppo ha registrato vendite superiori ai corrispondenti periodi del 2020, anno in cui, a partire dal mese di maggio, erano stati raggiunti livelli importanti di fatturato se confrontati con gli esercizi pre-pandemia", sottolinea Emak. Le vendite cumulate per i primi nove mesi sono quindi ora in aumento del 29% rispetto al pari periodo 2020 e del 38% rispetto al 2019. La società conferma la guidance per il fatturato 2021, che dovrebbe crescere in un range tra il 17% e il 21%.