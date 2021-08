Emak, utile triplicato nel semestre a 31,6 milioni

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Emak chiude il primo semestre 2021 con ricavi per 333 milioni di euro, in aumento rispetto ai 247,5 milioni del primo semestre 2020. L'EBITDA adjusted si è prato a 53,7 milioni dai 33,2 milioni dell'anno prima e l'EBIT sale a 42,2 milioni da 21,8 milioni.



Utile netto consolidato pressoché triplicato a 31,6 milioni di euro, rispetto ai 10,9 milioni del primo semestre 2020. Posizione finanziaria netta passiva per 125,2 milioni rispetto ai 149,6 milioni al 30 giugno 2020 ed ai 126,5 milioni al 31 dicembre 2020.