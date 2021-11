Emak, Intermonte alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato il prezzo obiettivo su Emak, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, portandolo a 3,00 euro (da 2,60 euro) e ha mantenuto il giudizio sul titolo a "Outperform". Gli analisti scrivono che Emak ha pubblicato "ottimi risultati trimestrali", che si sono attestati "leggermente al di sopra" delle loro aspettative a livello operativo. Viene sottolineato che i margini sono rimasti praticamente gli stessi del terzo trimestre 2020 perché la significativa crescita dei volumi è stata compensata dall'aumento dei costi di materie prime, logistica ed energia.

"Rimaniamo positivi sul titolo, che prevediamo continuerà a beneficiare delle previsioni di crescita per i mercati principali e del recupero di redditività nel business OPE - si legge nella nota di Intermonte - I continui investimenti in ricerca e sviluppo volti alla creazione di nuovi prodotti per rispondere alle esigenze dei clienti in termini di sicurezza, comfort e riduzione delle emissioni dovrebbero consentire all'azienda di avvicinarsi al mercato con un portafoglio prodotti più completo e quindi di guadagnare potenzialmente quote di mercato. Inoltre, il deleveraging in corso consente all'azienda di continuare a esplorare potenziali acquisizioni".

Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno con ricavi di 570 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 77 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 36 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 606 milioni di euro, 81 milioni di euro e 36 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 622 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 84 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 39 milioni di euro.