EMAK, fatturato in calo nell'esercizio 2019

(Teleborsa) - Emak ha annunciato i risultati preliminari dell'esercizio 2019. Il quarto trimestre ha registrato vendite in crescita dello 0,8%, grazie al contributo portato dai settori Pompe e High Pressure Water Jetting e Componenti e Accessori.



Il fatturato consolidato dell'anno è stato di 435,4 milioni, in calo del 3,8% rispetto ai 452,8 milioni dell'esercizio 2018. A parità di area di consolidamento, escludendo cioè il fatturato del primo trimestre 2018 di Raico, ceduta in data 30 marzo 2018, la diminuzione dei ricavi è pari al 3,2%.



Il titolo Emak oggi è partito in leggero ribasso (-0,36%) in Borsa.