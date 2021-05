25 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Emak, che mostra una salita bruciante del 6,12% sui valori precedenti, attestandosi a 1,906. Non accenna a fermarsi il rally della società - quotata sul segmento STAR e attiva nei settori dell'outdoor power equipment - iniziato con la pubblicazione dei risultati trimestrali il 12 maggio. La società ha guadagnato oltre il 38% dalla chiusura dell'11 maggio e la performance a un anno (a maggio 2020 aveva toccato i minimi da metà 2016) è del +235%.

Emak ipotizza una crescita del fatturato su base annua fra il 15% e il 20% per il 2021, nonostante il forte aumento del costo delle materie prime, dei componenti e dei trasporti che si manifesterà in modo significativo nel corso dell'anno, ancor più del primo trimestre, secondo quanto riportato nella nota trimestrale.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,965 e successiva a 2,107. Supporto a 1,823.