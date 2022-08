EMA, al via valutazione vaccino bivalente Pfizer

(Teleborsa) - Sononuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 208 mila tamponi effettuati, con il tasso di positività al 14.9%.E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute stando al quale sono 98 i decessi (ieri 60) nelle ultime 24 ore, per un totale di 175.505 vittime da inizio pandemia. A livello di ospedalizzazioni, sono 5.427 (204 in meno di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 226 in terapia intensiva (-3).L'Agenzia europea del farmaco Ema ha iniziato a valutare la richiesta di autorizzazione per una versione bivalente del vaccino anti-Covid Comirnaty- di, adattata per coprire il ceppo originario di Sars-CoV-2 e le sottovarianti Omicron 4 e 5 (BA.4/5). Lo annuncia l'ente regolatorio Ue via Twitter.intanto, l'OMS alza il livello di guardia e avvisada inizio pandemia due anni e mezzo fa. Con l'avvicinarsi dell'autunno-inverno, prevediamo un aumento dei casi, con o senza una recrudescenza dell'influenza stagionale in Ue". Queste le parole del direttore Oms Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa."Abbiamo fatto grandi passi contro la pandemia ma il virus circola ampiamente, causando ospedalizzazioni e ancora troppi decessi prevenibili: circa 3.000 solo nell'ultima settimana,