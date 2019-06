Elliot compra la catena di librerie americana Barnes & Noble

(Teleborsa) - Il fondo Elliott fa acquisti. La società statunitense di gestione degli investimenti ha reso noto di aver comperato la catena di librerie Barnes & Noble . Quest'ultima, molto famosa in America, conta più di 600 punti vendita sparsi in tutti gli Stati Uniti. La transazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda, è stata conclusa interamente in azioni con un valore pari a 6,5 dollari ad azione e per un totale di 476 milioni. Considerando il debito, la transazione vale 683 milioni.



Nel dettaglio si tratta di un premio del 43% sul prezzo del titolo del 5 giugno, il giorno precedente alle indiscrezioni sulla vendita. Negli ultimi cinque anni, Barnes & Noble non ha navigato in acque tranquille e ha riscontrato una perdita di valore di mercato che si è attestata ad oltre un miliardo di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA