Elica, utile in crescita ma sul fatturato pesano Motori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che in data odierna pubblica i risultati del. Il dato, che si attesta adi euro, vede unarispetto ai 243,2 milioni ottenuti nei primi sei mesi dell'anno precedente. Segmentorispetto al primo semestre del 2018 mentre il segmentodalla riduzione della domanda a livello europeo e in Turchia. Persiste invece ilche ha investito le vendite di, principalmente il brand Elica.si attesta adi euro, inrispetto a 20,1 milioni del primo semestre 2018.si attesta invece adai 10,2 milioni di euro del periodo di confronto.Infine ilrispetto a 1 milione dello stesso periodo del 2018 e ldi euro, in leggero miglioramento se confrontata con il negativo di 69,9 milioni del primo semestre dell'anno precedente.Al momento