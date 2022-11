Elica, Philippe Reverseau è il nuovo Chief Sales Officer

(Teleborsa) - Elica, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha nominato, già direttore generale di Elica France, comeReverseau ha ricoperto molteplici ruoli manageriali, commerciali e di marketing in importanti gruppi leader del settore degli elettrodomestici. Dopo aver, è riuscito a sviluppare una nuova strategia che ha portato il gruppo marchigiano, dal 2018, a essere leader nel mercato dell'aspirazione in Francia ed ad affermarsi negli ultimi due anni anche in Belgio."Philippe haper guidare con successo un team vincente e determinante nel raggiungimento dei nostri obiettivi di medio termine - ha dichiaratodi Elica - Nel suo nuovo ruolo, grazie alla sua profonda conoscenza del mercato, delle potenzialità del marchio Elica e dei nostri prodotti, avrà la mission di guidare una ulteriore accelerazione del nostro piano di crescita nel mondo dell'aspirazione e della cottura".La nominadi Elica con l'. In particolare, Reverseau si farà portatore di una visione internazionale e di un'efficace strategia di distribuzione in grado di adattarsi agli sviluppi del mercato dell'aspirazione e del cooking."La nomina di Philippe nel nuovo ruolo conferma, ancora una volta, quanto per Elica sia importantein tutto il mondo, investendo a pieno nel loro potenziale - ha commentatodi Elica - Attrarre persone, inserirle in azienda e accompagnarle in percorsi di crescita interna è alla base della people strategy del gruppo".