Elica, Mauro Sacchetto è il nuovo CEO

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Elica si è riunito oggi (8 luglio 2019) a Fabriano e ha nominato, con effetto immediato, Mauro Sacchetto nuovo Amministratore Delegato e Chief Executive Officer della Società.



L'investitura della carica avviene, in conformità al piano di successione adottato dalla Società, al termine di un processo di selezione, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione ed in linea con il suo parere, previa approvazione del Collegio Sindacale.



Mauro Sacchetto è nato a Vercelli nel 1959. Dopo aver conseguito una laurea in Fisica e un Master in Business Administration a Stanford, negli Stati Uniti, ha maturato una vasta esperienza internazionale in America, Europa ed Asia in aziende multinazionali leader in settori come Motori, Telecomunicazioni, Elettronica e Microelettronica ed ICT.



