Elica, Intesa conferma Buy e riduce target price

Mercoledì 3 Agosto 2022, 14:45







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha diminuito il prezzo obiettivo su Elica, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, a 3,7 euro per azione (da 4,4 euro per azione) e mantenuto il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha raggiunto quello che gli analisti hanno chiamato "un solido set di risultati" nel primo semestre del 2022.



Gli analisti ricordano che, secondo il management, i guadagni di efficienza derivanti dalla riorganizzazione industriale e dal progetto di decomplessità dovrebbero contribuire a salvaguardare l'azienda da un probabile peggioramento dello scenario economico nel 2023, insieme alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime e al pieno effetto dei rincari.



Alla luce dei risultati dei primi sei mesi dell'anno e delle prospettive dichiarate dal management, Intesa Sanpaolo ha leggermente aumentato le previsioni su utile netto e debito netto nel 2022, mentre ha confermato le stime per il 2023.