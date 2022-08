Elica, Intermonte conferma Buy dopo secondo trimestre solido

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato il prezzo obiettivo su Elica, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, a 4,7 euro per azione e mantenuto il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha raggiunto quella che gli analisti hanno chiamato "una solida crescita nel secondo trimestre del 2022 nonostante il peggioramento delle condizioni di mercato". "La solidità dei prezzi e il miglioramento del mix sono stati ancora una volta i principali driver di crescita, mentre i volumi sono rimasti influenzati dal contesto in peggioramento della domanda, come dimostrato dal calo dei mercati cappa in tutte le aree geografiche", si legge nella ricerca.

Gli analisti evidenziano che i risultati soddisfacenti del 2° trimestre "hanno dimostrato la solida esecuzione della strategia di Elica in contesti di mercato e di fornitura difficili". Ciò conferma i pilastri chiave dell'equity story (resilienza delle vendite e crescita dei margini derivanti da una gamma di prodotti innovativi, espansione geografica, comprovate capacità di controllo dei costi e contributo previsto dal piano di riorganizzazione).