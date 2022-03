Elica, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Mercoledì 30 Marzo 2022, 16:15







(Teleborsa) - Elica, facendo seguito a quanto comunicato in merito all'avvio del Programma di buyback autorizzato dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021, ha reso noto di aver acquistato, tra il 23 ed il 25 marzo 2022, complessivamente 5.925 azioni proprie, al prezzo medio ponderato per il volume di 3,1 euro per azione, per un controvalore complessivo di 18.350 euro.



Dall'inizio del programma Elica ha acquistato 5.925 azioni ordinarie (pari allo 0,0094% del capitale sociale), per un controvalore pari a 18.350 euro.



A seguito degli acquisti finora effettuati, Elica detiene un totale di 5.926 azioni proprie, pari allo 0,0094% del capitale sociale.



Nel frattempo, sul listino milanese, Elica si muove verso il basso e si posiziona a 3,185 euro, con una discesa dello 0,62%.