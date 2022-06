Elica cresce al 100% del capitale di Air Force

Lunedì 27 Giugno 2022, 13:45







(Teleborsa) - Elica, capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe da cucina e piani aspiranti, ha perfezionato un accordo che prevede l'acquisto da Urbano Urbani, socio di minoranza della controllata Air Force del 40% del capitale sociale di quest'ultima, e pertanto, a seguito della conclusione dell'operazione, Elica controllerà Air Force al 100%.



Il perfezionamento dell'operazione, che avverrà prevedibilmente entro i primi giorni del mese di luglio, prevede il trasferimento del 40% del capitale sociale della Air Force da Urbano Urbani a Elica per un corrispettivo complessivo di 3 milioni di Euro pagabili in quattro rate; la prima rata, pari a 1,5 milioni di Euro, alla data del Closing e le successive tre, pari a 0,5 milioni di Euro ciascuna, ogni anno a partire dalla data del Closing.

Per il perfezionamento dell'operazione non è prevista alcuna autorizzazione Antitrust in quanto Air Force è già sotto il controllo esclusivo di Elica e gli effetti dell'operazione saranno efficaci dal giorno del Closing.



Il contratto prevede clausole di garanzia ed indennizzo in linea con operazioni similari.