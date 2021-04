29 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Elica, leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e nominato il consiglio di amministrazione dalla lista n. 1, che resterà in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il cui numero è stato determinato in 7 membri.

I consiglieri, proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza FAN Srl, titolare del 52,81% del capitale sociale, e votati a maggioranza con il 99,92% delle azioni rappresentate, sono: Francesco Casoli, il quale ha assunto la carica di Presidente, Angelo Catapano, Giulio Cocci, Monica Nicolini, Elio Cosimo Catania, Susanna Zucchelli e Liliana Fratini Passi.

Via libera alla relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e all'acquisto di azioni proprie e compimento di atti di disposizione sulle medesime (entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, pari a n. 12.664.560 azioni ordinarie, e per un periodo di 18 mesi).

Il CdA, che si è riunito dopo l'assemblea dei soci, ha confermato Francesco Casoli e Giulio Cocci consiglieri delegati di Elica S.p.A., attribuendo a quest'ultimo il ruolo di Chief Executive Officer, e valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Elio Cosimo Catania, Monica Nicolini, Angelo Catapano, Susanna Zucchelli e Liliana Fratini Passi. Designato il Consigliere indipendente Monica Nicolini, quale Lead Independent Director.