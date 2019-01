Seconda grande operazione più negli Stati Uniti del settore farmaceutico. Dopo l'affaire Bristol-Myers Squibb e Celgene della scorsa settimana, Eli Lilly ha finalizzato oggi l'acquisizione della Loxo Oncology Inc. per circa 8 miliardi di dollari.



Un accordo da 235 dollari per azione che sigilla l'impegno della biotech del Connecticut nei confronti dell'oncologia, la principale attività del produttore di farmaci di Indianapolis. Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA