Elezioni USA, per Generali Investments vittoria Democratici indebolirà dollaro

(Teleborsa) - Che cosa succederà con una vittoria sempre più scontata dei democratici alle elezioni USA? Molti scenari cambieranno, ma soprattutto ci sono in ballo parecchi miliardi di dollari diaggiuntivi, rimastisinora dal Congresso. Ciò, unito alla risalita de, si è tradotto in una ripresa dei rendimenti dei Treasury USA ed in una sostanziale. Ma cosa succederà dopo il 3 novembre?Va ricordato che istatunitensi hanno fallito in modo spettacolare nel 2016, ma ora indicano undi circa 9 punti percentuali, con un vantaggio più contenuto negli Stati maggiormente contesi. Si prospetta dunque una, ovvero la presa della Presidenza e del controllo del Congresso da parte dei Democratici. Come cambierà allora lo scenario dei mercati?Secondo una analisi di, Head of Macro & Market Research di, ilpotrebbe tornare a. "Gli ambiziosi piani fiscali - sottolinea - manterrebberosia ilfiscale che quello con l'estero, con una regolamentazione più stringente e la prospettiva diche peserebbero sui flussi di capitali in entrata".Sul fronte della politica estera, l'analista ipotizza che "laradicalmente, ma politiche commerciali più prevedibili e una minore impasse del Congresso allevierebbero le incertezze politiche, a vantaggio in particolare dei mercati valutari emergenti".Quanto al cambio, ancora frenato dalla recrudescenza della pandemia in Europa, potrebbel'anno venturo dell'eventuale arrivo di unnel 2021 ed anche di undell'ultimo minuto.