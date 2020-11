Elezioni Usa 2020: Biden a un passo dalla Casa Bianca, Trump: vogliono imbrogliarci

(Teleborsa) - Manca solo l'ufficialità ma Joe Biden è ormai a un soffio dall'essere annunciato come prossimo presidente degli Stati Uniti. Il candidato nella giornata di ieri ha visto il suo vantaggio in Arizona e Nevada confermato – gli basterebbe l'assegnazione dei grandi elettori garantiti da questi due Stati per raggiungere quota 270 e chiudere la partita – mentre accorcia di ora in ora su Trump negli altri due Stati chiave dove il candidato repubblicano era avanti, Georgia e Pennsylvania.

In Georgia il distacco tra i due è di soli 665 voti quando ormai mancano da scrutinare poche migliaia di voti che per la maggior parte però sono quelli di una Contea a sud di Atlanta fortemente democratica. Anche in Pennsylvania, dove il risultato è atteso per la tarda mattinata italiana, il vantaggio del presidente si sta assottigliando man mano che vengono controllate le schede giunte per posta: secondo gli ultimi aggiornamenti Trump è davanti di poco più di 18mila voti.

Durante la notte italiana, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa dalla Casa Bianca in cui ha sostenuto senza fornire alcuna prova di essere stato imbrogliato e ha mentito sui risultati delle elezioni. "Se contiamo soli i voti legali, ho vinto io", ha dichiarato considerando i voti per posta illegali, e ha ripetuto a più riprese: "non permetterò alla corruzione di rubare la vittoria". Il presidente in carica ha anche attaccato anche le società dei sondaggi sostenendo che abbiano truccati le loro previsioni per scoraggiare gli elettori ad andare a votare. Trump ha assicurato battaglie legali negli Stati dove sarà sconfitto.

"Nessuno ci porterà via la nostra democrazia. Ne' ora ne' mai. L'America è andata troppo avanti, ha combattuto troppe battaglie e ha sopportato troppo per lasciare che accada". Ha risposto via Twitter Joe Biden dopo la conferenza stampa.

