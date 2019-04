Elezioni Ue, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil firmano appello per l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In vista del voto alle prossime elezioni europee dal 23 al 26 maggio"Esortiamo i cittadini di tutta Europa ad andare a votare per sostenere la propria idea di futuro e difendere la democrazia, i valori europei, la crescita economica sostenibile e la giustizia sociale", scrivono nel documento congiunto.Partendo dallale parti sociali si rivolgono anche ai deputati italiani che verranno eletti al parlamento europeo, ai qualiTra le richieste vi è quella di unda finanziare attraverso il ricorso ad un "Eurobond per la crescita" e "l'esclusione della spesa nazionale di cofinanziamento dei progetti europei dai vincoli del Patto di stabilità". Altro questioni sollevate nel documento riguardanoAttenzione anche alcon il richiamo ad "una"Siamo particolarmente orgogliosi di questo appello", commenta, sottolineando in particolare laattraverso "una stagione di riforme, attraverso investimenti in infrastrutture transnazionali, e l'Europa dei giovani". "Si tratta di una nuova Europa che investa innanzitutto nel lavoro e nella sua qualità",aggiunge la. Quella che emerge dal documento viene definita "l'Europa del lavoro che vorremmo", dalUn'Europa che, per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, deve essere "nuova, forte e solidale".