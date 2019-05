Elezioni, Facebook blocca le fake news in seguito all'indagine di Avaaz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In vista delle prossime elezioni europeePagine che,e avevano in totale più follower delle pagine ufficiali di Lega (506mila) e M5S (1,4 milioni) messe insieme.L'offensiva anti fake news da parte del social di Mark Zuckerberg è scattata in seguito all'. L'ong fondata a New York ha, infatti, segnalato a FacebookIn totaleLa pagina più attiva, rende noto Avaaz, era, una pagina non ufficiale a sostegno del M5S cheTra gli esempi di fake news condivise dalla pagina Avaaz riporta la falsa citazione attribuita allo scrittoreche, secondo la pagina, si sarebbe detto pronto a "salvare i rifugiati e i fratelli clandestini piuttosto che aiutare qualche terremotato italiano piagnucolone e viziato".A causa della(la pagina era nata come area dialettica degli allevatori della provincia di Messina) è stata chiusa anche"È stata la pagina – precisa Avaaz – che di recente ha maggiormente condiviso un video che mostrava migranti intenti a distruggere una macchina dei carabinieri. Il video, che ha quasi 10 milioni di visualizzazioni, è in realtà una scena di un film e la bufala è stata smascherata molte volte".) veniva, invece, utilizzata perA caratterizzare molte delle pagine oscurate era, inoltre, il: la pagina "Noi siamo 5 Stelle" era in origine "Calcio passione"; "Lega Salvini Sulmona" si è appropriata dei follower di "Il peggio del Grande Fratello 2018" e così via.Facebook Italia ha ringraziato Avaaz "per aver condiviso le ricerche affinché potessimo indagare". "Siamo impegnati – ha aggiunto il portavoce del social network – nel proteggere l'integrità delle elezioni nell'Ue e in tutto il mondo. Adotteremo ulteriori misure nel caso dovessimo riscontrare altre violazioni".La bonifica sembra essere solo all'inizio., e ha chiesto a Facebook di verificare con urgenza e agire in linea con le sue stesse regole per ridurre la portata della disinformazione di tali gruppi. Dalle carte della Ong emerge, inoltre,Sottolineando "i rischi che corre la nostra democrazia"