Elezioni Cndcec, de Nuccio: "Dare voce alla base e ai problemi dei commercialisti"

(Teleborsa) - "Presentiamo alla professione un progetto che ha radici lontane e l'ambizione di liberare le energie nel presente. Vogliamo dare voce alla base e ai problemi della categoria, oltre che affermare il ruolo e la funzione del commercialista in un momento storico di grande delicatezza". Lo ha detto Elbano de Nuccio, candidato alla presidenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli

esperti contabili, in occasione della presentazione della lista "Dialogo, ascolto e concretezza".

"La nostra – ha sottolineato de Nuccio – è una lista strutturata a favore dei colleghi affinché il Consiglio Nazionale sia composto da figure rilevanti che negli ultimi anni hanno governato territorialmente la categoria, che siano a conoscenza delle problematiche relative alla professione, soprattutto in seguito al periodo pandemico, e di conseguenza abbiano quella consapevolezza necessaria per trovare soluzioni concrete ai problemi degli iscritti. Si tratta di un progetto che nasce con lo spirito di superare un'impasse che era stata registrata in passato: mancato ascolto da parte della politica. Per questo motivo abbiamo ritenuto strategico coinvolgere figure che hanno avuto esperienze politico-amministrative a livello apicale come i colleghi Gian Luca Galletti (ex ministro all'Ambiente) e Cristina Bertinelli (assessore alle Finanze e al Bilancio del Comune di Perugia). Allo stesso tempo, di concerto con il gruppo di lavoro, abbiamo deciso di non candidare ex consiglieri nazionali all'interno della lista: questo non vuole rappresentare un giudizio rispetto al lavoro svolto dal Cndcec uscente, ma la precisa volontà – ha concluso de Nuccio – di dare vita ad un nuovo progetto capace di coinvolgere i rappresentanti della base, con la presenza di past president o presidenti rieletti all'interno degli ordini grandi, medi e piccoli d'Italia".

Compongono la lista guidata da de Nuccio, i candidati e le candidate a consiglieri: Gian Luca Ancarani, Marina Andreatta, Cristina

Bertinelli, Aldo Campo, Rosa D'Angiolella, Michele De Tavonatti, Fabrizio Escheri, Gian Luca Galletti, Giovanna Greco, Cristina Marrone, Maurizio Masini, Pasquale Mazza, David Moro Eliana Quintili, Salvatore Regalbuto, Antonio Repaci, Pierpaolo Sanna, Liliana Smargiassi, Giuseppe Venneri, Viggiano Gabriella.

Candidati e candidate consiglieri supplenti: Maria Lucetta Rossotto, Marianna Pacifico, Luigi Capuozzo, Marzia Rocchia, Rita Cecchinato .